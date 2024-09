Murray | Mi aspettavo che il tennis mi mancasse invece è tutto il contrario

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2024) Andyha ufficializzato il suo ritiro poche settimane fa. Ora nella sua bio di X c’è scritto: Ho giocato a. Ora gioco a golf. In un’intervista alla Bbc ha parlato di come sta vivendo lontano dallo sport che gli ha dato 46 titoli.: «Miche ilmiil» «Da quando mi sono fermato, mi sento davvero libero e ho molto tempo per fare quello che voglio. Posso dedicare tempo ai miei figli e anche giocare a golf o andare in palestra quando voglio. È davvero bello e non me l’. Miuna pensione difficile, che ilmi sarebbe mancato molto; finora è stato l’esatto».