Maria Rosaria Boccia non risparmia nessuno adesso è guerra con Beatrice Venezi | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 9 settembre 2024)ora se la prende anche connegli ultimi giorni è stata nominata spesso su tutti i giornali a causa dello scandalo che ha coinvolto anche il Ministro Gennaro Sangiuliano, che oggi si è dimesso. I due avrebbero avuto una liaison amorosa e lo stesso politico ha ammesso di aver tradito sua moglie con l’influencer di Pompei. Il Governo Meloni, tuttavia, trama al pensiero di quello che potrebbe rivelaresul G7 e su altre informazioni sensibili che sembrerebbe avere. Al momento, su questo tema specifico, non ci sono indiscrezioni affidabili in merito e nel frattempo l’amante di Sangiuliano cita anche. Ma perché? Come sappiamo, di recente, l’organizzatrice di eventi ha preso la parola pubblicamente per parlare dell’affaire Sangiuliano.