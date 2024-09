Lukaku si è già preso il Napoli ha conquistato lo spogliatoio e lavora duro Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2024)si è giàil, halo). Scrive Pasquale Tina sull’edizione napoletana diche èil simbolo della ricostruzione di Conte. A Cagliari potrebbe partire titolare. Scrive: Halocon tutto il suo spessore umano. In poche settimane è già diventato prezioso all’interno del gruppo e le prove da leader stanno funzionando. Ha esperienza e antepone il “ noi” agli interessi personali.è un po’ il simbolo della ricostruzione targata Antonio Conte. Big Rom è fondamentale in campo con i suoi movimenti.ha svolto un supplemento di lavoro per farsi trovare pronto. Ha trasformato la manovra offensiva delcontro il Parma: si fa sentire in area di rigore ed è bravo ad aprire gli spazi per gli inserimenti dei compagni.