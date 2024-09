Juventus ufficiale | Kostic ceduto in prestito al Fenerbahce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) LahaFilipinal. Lo ha annunciato il club bianconero in una nota: “Dopo due stagioni si separano le strade dellae di Filip, che vestirà la maglia del. Il laterale serbo classe 1992 si trasferisce, infatti, in Turchia con la formula delfino al 30 giugno 2025“. Il calciatore ex Eintracht Francoforte non rientrava nei piani del tecnico Thiago Motta, così il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha trovato una sistemazione per il serbo in Turchia.inalSportFace.