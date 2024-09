Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024 | Odile arriva a Milano

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Orario di apertura per Il. Prende il via, nella giornata di oggi, la nona stagione della serie daily di Rai1. Gli episodi in onda dal 9 al 13saranno caratterizzati dall'arrivo adella giovane(Arianna Amadei), la ritrovata figlia della contessa Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). L'esordio nella nobiltà non sarà dei migliori per la ragazza, dato che verrà travolta fin da subito da uno scandalo. La serie va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00. E' possibile vederla in diretta streaming o recuperare le repliche on demand su RaiPlay. Ilda lunedì 9 a venerdì 13Lunedì 9a Villa Guarnieri S9 E1 – Il grande magazzino di moda procede la sua attività, nonostante l'assenza del suo impareggiabile direttore Vittorio Conti.