Flagellata anche la Versilia La Passeggiata sott’acqua

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dalladi Viareggio finita ancora una voltaagli alberi caduti in varie zone, con danni alle macchine in sosta come avvenuto a Forte dei Marmi. E poi pioggia a volontà, chicchi di grandine in formato extralarge, forti raffiche di vento che hanno tirato giù ogni cosa, con una piccola tromba d’aria a Marina di Pietrasanta, e l’invito delle autorità cittadine a restare il più possibile a casa. È il bollettino dell’ondata di maltempo che si è abbattuta ieriincome nel resto della Toscana, con i telefoni che in breve tempo si sono riempiti di foto e filmati mandati da chi ha voluto testimoniare il fortunale nelle sue variegate forme. Viareggio. Il violento temporale ha causato una scena già vista tante volte in passato ogni qualvolta piove più del normale, con laallagata e le persone costrette a fare il pediluvio.