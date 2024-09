FI | rinvio pena madri bimbi sotto 1 anno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 9 settembre 2024) 22.00 Ripristinare l'obbligo di rinviare laper lecon figliundi età. Lo chiede Forza Italia in un emendamento al Ddl Sicurezza, che ha cancellato questo automatismo. L'emendamento è a firma del capogruppo FI in Commis.Affari costituzionali Russo e delle deputate Patriarca e Dalla Chiesa Qualora il giudice, però, valuti che il differimento costituisca 'grave pregiudizio all'integrità psicofisica del minore' l'esecuzione dellava prevista in "istituto a custodia attenuata per detenute",secondo la proposta