EA FC 25 svelati gli overall dei 25 giocatori più forti

(Di lunedì 9 settembre 2024) EA Sports ha finalmente svelato glideiper il nuovo capitolo della serie, EA FC 25. I fan del calcio e dei videogiochi hanno atteso con ansia questo momento, per scoprire come le prestazioni dei loropreferiti nella stagione precedente si riflettano nei rating di quest’anno. Da stelle affermate a talenti emergenti, la lista deglirappresenta un’occasione unica per analizzare e discutere i valori assegnati, scatenando dibattiti e speculazioni tra gli appassionati. Pronti a scoprire chi sono i top player di quest’anno e quali sorprese riserva il database? Immergiamoci nei dettagli e vediamo chi dominerà i campi virtuali in EA FC 25. Ispirati alla realtà. Integrati con FC IQ.I ratings di #FC25 sono arrivati.Prenota oggi: https://t.co/eXhnGFMua7 pic.twitter.com/lytBT87F2G— EA SPORTS FC ITA (@easportsfcit) September 9, 2024