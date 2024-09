Da Euronext un servizio di consulenza Esg per le pmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)lancia una soluzione diEsg dedicata alle pmi per supportarle nell'implementazione degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (Esrs) specifici, previsti dalla normativa Csdr. Il, spiega una nota, nasce in seguito al riconoscimento delle sfide che le pmi devono affrontare nell'implementazione delle normative Esg. La risorsa si unisce alla versione aggiornata dell'Esg Reporting Guide, presentata in occasione dell'Sustainability Week in Borsa a Milano, che incorpora gli ultimi regolamenti Esg dell'Ue, i recenti sviluppi degli standard Esg e casi di studio sulle pratiche Esg delle società quotate. LaESG Reporting Guide è una risorsa fornita daper assistere le società quotate, comprese le pmi, nella comprensione e nell'implementazione delle migliori pratiche di rendicontazione Esg.