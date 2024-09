Circolo Pattinatori avanti con la preparazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si è conclusa all’insegna della concentrazione, del sorriso e della motivazione la prima settimana didelGrosseto in vista del campionato di serie A1 di hockey pista. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno lavorato duro, con doppie sedute di allenamento nel centro sportivo di via mercurio (la mattina in palestra agli ordini del preparatore atletico Simone Zanobi, nel pomeriggio sulla pista Mario Parri), per farsi trovare pronti ai primi appuntamenti della prossima stagione. "Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi – dice mister Massimo Mariotti – la squadra della mia città. Riprendo il filo di un discorso iniziato tanti anni fa, che mi ha dato grandi soddisfazioni, per portare a una salvezza tranquilla il. Questo è una sorta di anno zero ma con la collaborazione di tutti, società e atleti, possiamo dare il via a un nuovo ciclo".