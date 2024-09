Vuelta a España 2024 tappa di oggi 8 settembre | percorso orari tv Si chiude con una cronometro individuale a Madrid

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Siamo giunti alla conclusione dellaspazio alla ventunesima ed ultima: c’è lafinale in quel diche va a decidere le posizioni del podio nella classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, favoriti e programma.Una prova contro il tempo per specialisti puri: sono infatti 24,6 i chilometri da percorrere, tutti completamente pianeggianti, con partenza ed arrivo nella capitale iberica. Qualche curva insidiosa, ma l’importante sarà spingere i lunghi rapporti ad altissime velocità. ALTIMETRIA FAVORITI Brandon McNulty va a caccia del bis dopo la bellissima vittoria nella frazione d’apertura in quel di Lisbona. A sfidarlo specialisti come Stefan Küng, Bruno Armirail ed il nostro Edoardo Affini.