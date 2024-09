Sinner numero 1 arriva la sentenza | Djokovic e Alcaraz avvisati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 8 settembre 2024)1: laè quasi ufficiale e quello che potrebbe succedere ha del clamoroso. Ecco un nuovo record per l’azzurro La finale degli Us Open, la seconda in uno Slam della sua carriera contro Fritz, che è l’idolo di casa e che avrà tutto il pubblico a favore, ci dice una cosa: Jannikè al momento non solo il tennistauno al mondo ma quello che ha maggiormente dato la sensazione di essere continuo nei suoi risultati. E questo fattore, nella classifica mondiale, è un bene.(Lapresse) – Ilveggente.itDal 1973 la classifica Atp, come viene spiegato dalla Gazzetta dello Sport, viene fatta da un computer. Jannik da un poco di tempo a questa parte la guida e ha la concreta possibilità di chiudere l’anno sempre in testa, sempre davanti a tutti. Sono 18 i tennisti che ci sono riusciti nel corso di questi decenni.