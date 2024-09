Maltempo allagamenti e disagi a Bagni di Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024), 8 settembre 2024 - Ildiffuso sulla Valle ha provocato gravi criticità a macchia di leopardo colpendo, in particolare, la zona del comune dididove si è abbattuta una potente grandinata mattinata, nell’area della frazione di Benabbio, con forti temporali che hanno messo in ginocchio diverse abitazioni nella popolosa frazione di Fornoli nel primo pomeriggio.e frane in Media Valle Qui, allagati tutti i seminterrati di almeno quattro abitazioni a schiera, con altre in grave difficoltà e l’impossibilità da parte dei vigili del fuoco di intervenire con celerità, visto il gran numero di chiamate e di operazioni in corso. Sul posto i carabinieri e personale dell’Unione Comuni della Valle del Serchio con due mezzi dotati di autopompe.