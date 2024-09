La Tenzone Aurea è uno spettacolo di colori Le cento torri piene e i nostri sestieri brillano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024), emozioni, adrenalina e un clima di grande amicizia tra centinaia di atleti uniti da un’unica passione: quella per la bandiera. Ad Ascoli è grandecon la, il campionato nazionale di A1 per sbandieratori e musici che ha preso il via venerdì sera con la cerimonia di apertura e che è entrato nel vivo ieri con le gare relative al singolo, alla grande squadra e ai musici. Oggi, invece, ci sarà il gran finale con le ultime specialità in programma, la coppia e la piccola squadra: al termine delle esibizioni verrà proclamato il gruppo campione d’Italia per il 2024. La città, in questo weekend, è stata letteralmente invasa da decine e decine di sbandieratori, tamburini e chiarine provenienti da ogni parte d’Italia, visto che sono ben 21 i ‘team’ partecipanti al torneo.