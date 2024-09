Carcere detenuto aggredisce violentemente un Poliziotto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, si è verificato un nuovo episodio di violenza ai danni di un agente di polizia penitenziaria presso ildi Ariano Irpino. A darne notizia è Sorice Pellegrino Stefano, Responsabile Segreteria Gau UILPA Polizia Penitenziaria Ariano Irpino. Ilautore della vile aggressione, ubicato nella sezione ex art. 32 e noto per la sua indole violenta e i reiterati comportamenti facinorosi in altre carceri della nazione, ha scatenato la propria ferocia colpendo con pugni alla nuca e calci all’inguine il, senza apparente motivo. L’agente ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove ha trascorso la notte in osservazione e in attesa di ulteriori accertamenti. Persistono le criticità nella gestione dei detenuti ex art.