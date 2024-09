Un numero per vivere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Le richieste di aiuto da parte di donne vittime di violenze o stalking in Lombardia sono raddoppiate rispetto all’anno scorso. E questa potrebbe essere una buona notizia, perché secondo gli esperti sta aumentando la propensione a contattare i centri anti-violenza. Ilgratuito 1522 è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, e ci lavorano operatori che parlano italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese e polacco. Qualsiasi vittima può chiedere informazioni, supporto, persino una rifugio segreto e sicuro. Non è necessario sporgere denuncia: i tre quarti delle donne che chiamano il 1522 non hanno raccontato i soprusi alle forze dell’ordine. Spesso vivono nella paura della reazione del violento, ma il primo passo per uscirne è chiedere aiuto. Migliaia di donne lo hanno già fatto.