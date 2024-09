Starliner rientra sulla terra senza equipaggio gli astronauti dell’Iss restano sulla stazione | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – Dopo tre mesi nello spazio la navicelladi Boeing si è sganciata dallaspaziale internazionale ed èta. Al termine di un viaggio di sei ore, nella notte italiana la capsula è atta con un paracadute a White Sand, in New Mexico. A bordo non c'erano i due piloti collaudatori Butch Wilmore e Suni Williams che dovranno rimanereper altri cinque o sei mesi. Williams e Wilmore sarebbero dovutire a giugno, una settimana dopo il loro arrivo, ma problemi al sistema di pressurizzazione e perdite di elio dalla navicella della Boeing (alla sua prima missione con) hanno imposto un rinvio del rientro. SpaceX riporterà i duea fine febbraio. Secondo la CNN, Butch Wilmore e Suni Williams, dovranno rimanereper altri cinque o sei mesi".