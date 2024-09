Schianto tragico Nicola muore sul colpo a soli 29 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Tragedia all’alba sulla A30 Caserta-Salerno. Intorno alle ore 4:00 del mattino, nei pressi dello svincolo di Castel San Giorgio, un grave incidente stradale ha coinvolto un’auto e un camion. A perdere la vita è statoCucciniello, un ragazzo di 29originario di Solofra, in provincia di Avellino, che viaggiava a bordo della vettura con due amici. Il drammatico evento ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando familiari e amici nello sconforto. Feriti e soccorsi I due amici della vittima, uno dei quali era alla guida del veicolo, sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale. Uno dei feriti è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, mentre l’altro ha riportato ferite meno gravi.