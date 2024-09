Sarà un’Antica Fiera da record

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Si punta a superare le duecentotrentamila presenze della scorsa edizione, con 360 espositori, il raddoppio degli spazi assegnati ai partecipanti alle Prove di lavorazione dei terreni, un’offerta mai vista di offerte musicali, culturali, gastronomiche e di intrattenimento, quattro ricche tombole per un montepremi complessivo di 30 mila euro. Benvenuti all’edizione numero seicento dell’Antica, che si terrà da venerdì 13 a lunedì 15 settembre. Già la cerimonia inaugurale si prefigura spettacolare, con coreografie speciali e la partecipazione della fanfara dei bersaglieri e dei vigili del fuoco; da non perdere poi i concerti dell’anteprima: l’11 settembre Cristina D’Avena con i suoi Gem Boy e il giorno dopo con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, sul palco con un supergruppo per eseguire i classici del rock.