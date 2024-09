Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP San Marino 2024 | Jorge Martin precede Francesco Bagnaia Podio per Morbidelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Il Motomondialeha visto proseguire oggi, sabato 7 settembre, il fine settimana del GP di San, con la consuetache si è disputata sul circuito Marco Simoncelli di Misano, valida per la tredicesima tappa del calendario di. Vittoria per l’iberico, chetre italiani:, secondo, Franco, terzo, ed Enea Bastianini, quarto. Con questo successo lo spagnolo si porta a +26 sull’azzurro nella classifica generale ed è certo di restare in testa anche dopo la gara di domani. Quinto l’altro spagnolo Marc Marquez, cheil connazionale Pedro Acosta, sesto, mentre si classifica settimo il sudafricano Brad Binder. Ottava posizione per l’australiano Brad Binder, infine completa la zona punti il transalpino Fabio Quartararo, nono.