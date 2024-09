Lavori sulla statale 67 | Frane concluderemo i principali interventi entro fine anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, è tornato, dopo la visita già effettuata lo scorso maggio, a Rocca San Casciano per toccare con mano lo stato di avanzamento deilungo la strada67, la ‘Tosco-Romagnola’, e annunciare gli ulteriori stanziamenti e definire alcune date di inizio. In particolare proprio sull’arteria stradale che attraversa tutta la valle del Montone, duramente colpita dae smottamenti dovuti all’alluvione del 16 e 17 maggio dello scorso, il sottosegretario ha rassicurato come si stia lavorando "con l’obiettivo di completare iil 2024". Queste alcune dichiarazioni a margine del sopralluogo che ieri mattina ha effettuato sui cantieri della Ss67 con la deputata Rosaria Tassinari e il responsabile della struttura regionale di Anas, l’ingegner Aldo Castellari.