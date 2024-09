Infortunio Frattesi sorride l’Inter Tutto sotto controllo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) A Milano, subito dopo la vittoria contro la Francia, si è parlato dello stop di Davidenell’Italia. Dopo il rischio di Bastoni e l’assenza di Nicolò Barella con la nazionale, ecco che si pensava subito al peggio. VITTORIA – In casa Inter, si guarda con attenzione alle notizie che arriveranno da Coverciano dopo la robonate vittoria di ieri sera dell’Italia di Spalletti contro la Francia. Gli Azzurri, dopo un avvio horror, hanno ripreso la dritta via grazie ai gol di Federico Dimarco e Davide. I due giocatori delhanno guidato la Nazionale alla perfezione, permettendo agli uomini di Inzaghi di strappare una vittoria fondamentale per la Nations League. Quello che ha preoccupato però di più ad Appiano Gentile è stato il cambio richiesto da Davidealla mezz’ora.