Il giallo di Toiano Oggi nuove ricerche In campo i cacciatori

(Di sabato 7 settembre 2024) Per giorni, oltre sessanta persone lo hanno cercato ininterrottamente. Vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Misericordie e della Protezione civile, tartufai e cinghialai. "Ma anche scalatori che si sono calati nei calanchi di– dice la sindaca Marica Guerrini –. Sono stati utilizzati cani molecolari, droni ed elicotteri. Ma del nostro concittadino, nessuna traccia". Hermann Baptist Knechtle, l’ottantenne che si è allontanato da casa, nel pomeriggio del 29 agosto, non si trova. Fu la famiglia, quando non lo vide rientrare a chiedere aiuto ai carabinieri che sono stati i primi ad entrare in azione. L’uomo è scomparso nella natura aspra e pungente che avvolge il paese dei fantasmi e della Bella Elvira.si sarà una nuova battuta. Un gruppo di– che deve censire alcuni ettari di bosco – si è messo a disposizione per effettuare