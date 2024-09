Ex arbitro Paolo Casarin truffato e derubato in finto incidente stradale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) L’exè stato tra le vittime della classica truffa dela san Donato Milanese. Come racconta l’84enne a Il Giorno, una persona che si è spacciata per un militare, invitandolo a ritirare un verbale urgente che riguardava il figlio coinvolto in unè andato a San Donato Milanese seguendo le indicazioni dell’interlocutore, che ha continuato a tenerlo al telefono per impedirgli di chiamare altre persone. Dopo mezz’ora, però, l’exha chiuso la conversazione ed è tornato a casa dove ha scoperto che, nel frattempo, qualcuno aveva detto alla moglie di consegnare tutto quello che aveva di prezioso nell’abitazione. Furto dal valore totale di circa 40 mila euro. ExinSportFace.