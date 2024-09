Almodovar il Leone? Non potrò più vivere senza tenerlo accanto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) "Sono emozionato, non pensavo di vincere ild'Oro. Ma una volta che c'è l'hai diventi dipendente. Credo che nonpiùquesto", ha detto Pedropremiato a Venezia per La stanza. "Questo animale dorato mi ha fatto molto piacere e non era scontato. Ho visto alcuni film del festival e vorrei vederli tutti. È stata un'edizione speciale", ha aggiunto il regista spagnolo. E ha dichiarato ancora una volta il suo legame con l'Italia. "Tutta la mia carriera è stata collegata alla cultura italiana con cui sono cresciuto".