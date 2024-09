Vuelta 2024 tappa 19 | frazione e maglia a Roglic Ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Alto de Moncalvillo (Spagna), 6 settembre- La19 dellaporta la carovana da Logrono all'Alto de Moncalvillo dopo 173,5 km. Per essere unadi montagna il percorso e l'andamento sono anomali: prima parte relativamente semplice, con il gruppo in controllo di una fuga, che per una volta non spaventa, e seconda di fuoco in vista dell'ascesa che conduce all'. A dettare il ritmo, come da previsioni, è la Red Bull-Bora-Hansgrohe, che crea subito un buco con Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martinez e soprattutto Primoz, che poi parte in prima persona e si va a prendere tutto: la, la terza in questa, e soprattutto larossa, che torna quindi sulle sue spalle.