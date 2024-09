Old la spiegazione del finale | qual è il mistero della spiaggia?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024) Old, ladelè il? Anche se non si è fan dell’ingegnoso colpo di scena nel terzo atto per ile M. Night Shyamalan è diventato famoso, non si può negare che Old (qui la recensione) sia davvero spaventoso nello sviluppo che propone, vale a dire prendendo di mira il concetto di invecchiamento, mortalità e vita nel suo complesso. Il film segue infatti un gruppo di famiglie in vacanza invitate su unaisolata per una giornata di relax e divertimento, che si trasforma in un vero e proprio incubo quando iniziano a notare checosa non va nella pittoresca. Se si allontanano troppo dalle rocce, svengono e apparentemente ritornano dov’erano senza ricordarsi di aver provato a scappare, mentre i bambini diventano progressivamente più grandi di quando sono arrivati sulla