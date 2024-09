Non mi sento all’altezza del cinema di mio padre è stato un grande regista Viveva tutto come una lotta | l’omaggio di Francesca Comencini al Festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)ncini presenta fuori concorso alla Mostra deldiill film autobiografico “Il tempo che ci vuole” con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano. Il racconto personale di alcuni momenti trascorsi dallacon suoLuigi. “Questo film anche se è molto autobiografico e personale, attinge a tutti i ricordi veri, quelli veri per me. però non mi sono basate per il casting sulle somiglianze. C’èun passaggio in cui questi personaggi erano semplicemente une una figlia“, ha detto durante l’incontro con la stampa la. E ancora: “Sono molta contenta di aver fatto questo film, ho la sensazione che sia un po’ qui acon me. Ilw l’arte, sanno annullare il confine tra chi è vivo e chi non c’è più, e questo film mi ha permesso di rendere attuale e forte la sua presenza.