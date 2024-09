L’ultrà dell’Inter e il rivale ucciso Il capo curva | voleva farmi fuori lui Ma la colluttazione resta un giallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Andrea Beretta era convinto che Antonio Bellocco volesse ucciderlo: "Ho saputo che qualcunola pelle". E pare che i suoi timori fossero fondati. Per questo, potrebbe aver pensato di anticiparne le mosse. In due modi possibili. Il primo, da lui accreditato: portarsi dietro una pistola con matricola abrasa per reagire a un’eventuale aggressione da parte dell’uomo che, stando a quanto emerso, gli stava contendendo la leadership inNord, a dispetto della foto insieme non più tardi della sera prima al derby di calcetto coi cugini rossoneri. Il secondo: fare la prima mossa ed eliminare l’avversario prima che l’altro facesse lo stesso con lui.