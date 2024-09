Grillo fa causa a Conte per nome e simbolo del M5S

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Siamo allo scontro totale. Presto la parola passerà agli avvocati, ai quali Beppesi rivolgerà per sfilare ildi M5S a Giuseppee riprendersi la titolarità deldella sua creatura. È stato questo il senso della missione romana di due giorni del comico fondatore, che all'Hotel Forum, il suo rifugio nella Capitale, dove è sceso unicamente per parlare con Elio Lannutti. Con il suo ex parlamentare, fatto fuori da Giuseppi, esperto innziosi legali e noto anche per le posizioni antisemite e per aver definito Sergio Mattarella «il padrino dell'anno»,ha studiato le possibilità di fareal Movimento che ha fondato, contro i cui dirigenti ieri si è scagliato con una forza che ancora non aveva mai raggiunto. «Ormai è chiaro come il sole: a ottobre sarete davanti a un bivio, costretti a scegliere tra due visioni opposte di cosa debba essere il Movimento.