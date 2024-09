Grave crisi idrica ora si rompono i tubi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) La riapertura, dopo i gravi danni causati dal terremoto del 2016, avvenne a fine marzo. Ma, a distanza di pochi mesi, ci sono già le prime grane per Castel di Luco, lo storico e suggestivo castello che si trova nel comune di Acquasanta. Spesso, infatti, si registrano rotture delle tubature per quanto riguarda il servizio idrico e questo comporta numerosi disagi al gestore Francesco Amici, considerando il fatto che il castello in questo periodo estivo ospita diversi visitatori. "Lasta ulteriormente sollecitando degli impianti che in realtà sono già vetusti – spiega Amici –. Di conseguenza, le rotture sono frequenti e non si può più andare avanti così. Ho chiesto alla Ciip, anche in sintonia con l’amministrazione comunale, di provvedere una volta per tutte a risolvere il problema. Ma, come sempre accade in questi casi, non ho ricevuto risposte.