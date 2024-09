Ecco la lettera di dimissioni di Gennaro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Caro Presidente, cara Giorgia, dopo aver a lungo meditato, in giornate dolorose e cariche di odio nei miei confronti da parte di un certo sistema politico mediatico, ho deciso di rassegnare in termini irrevocabili le mieda Ministro della Cultura. Ti ringrazio per avermi difeso con decisione, per aver già respinto una prima richiesta die per l'affetto che ancora una volta mi hai testimoniato. Ma ritengo necessario per le Istituzioni e per me stesso di rassegnare le. Come hai ricordato di recente, stiamo facendo grandi cose, e lo dico come comunità politica e umana alla quale mi sento di appartenere. Sono fiero dei risultati raggiunti sulle politiche culturali in questi quasi due anni di Governo.