Deve allontanarsi da casa su ordine del Tribunale di Latina ma non sa dove andare e finisce in carcere…

Il 5 settembre 2024 a Sonnino (LT), i Carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino venezuelano del 1972 su provvedimento, emesso dalOrdinario di. La decisione prevedeva l'obbligo di allontanamento dallafamiliare con controllo elettronico, che l'uomo aveva rifiutato. A causa dell'indisponibilità di un domicilio alternativo, la misura è stata sostituita con la custodia cautelare in carcere. L'arresto Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso lacircondariale dirimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.