Blitz sul peschereccio | maxi sequestro di oltre 5 quintali di cocaina Valeva 100 milioni

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 – Cinquedidal valore di 100di euro: questo ilche ha avuto luogo nel tratto di mare tra le province di Catania e Ragusa da parte dei finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Palermo e del Comando operativo aeronavale di Pratica di Mare. Cinque persone – 4 italiani e un serbo – sono state arrestate in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall'ingente quantitativo. Il tutto è partito dal semplice monitoraggio giornaliero, che ha permesso di rilevare i movimenti anomali di unche stava recuperando diversi colli galleggianti presenti in acqua. E’ dunque scattata un’ispezione che ha portato al rinvenimento a bordo di 18 plichi ben imballati, ciascuno dal peso di circa 30 chilogrammi.