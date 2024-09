US Open Jessica Pegula elimina la n 1 Swiatek e nega il record a Jasmine Paolini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)rompe la maledizione dei quarti di finale e conquista la prima semifinale Slam della carriera, proprio a casa sua a New York. Nell’ultimo quarto femminile dello US2024 l’americana ha schiantato la numero uno del mondo Igacon un perentorio 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Con questa vittoriaanche la possibilità adi diventare la nuova numero quattro del mondo e dunque di eguagliare ildi Francesca Schiavone. Uno USche parla sempre di più americano, visto che al maschile è già certo che ci sarà un tennista di casa in finale, con la sfida tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe; mentre al femminile oltre ac’è anche Emma Navarro, che proprio come la connazionale ha raggiunto la sua prima semifinale Slam della carriera.