Rebecca Cheptegei è morta L’olimpionica ugandese era stata aggredita e data alle fiamme dal compagno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nairobi, 5 settembre 2024 -, non ce l'ha fatta la maratoneta 33ennericoverata in gravi condizioni per le ustioni riportate domenica dopo l'aggressione del subita da parte del suo. L'atleta era in terapia intensiva in un ospedale del Kenya da 4 giorni dopo che l’uomo, Dickson Ndiema Marangach, penetrato nella sua casa nella città di Endebess, nella contea di Trans, mentre l'atleta e i suoi figli erano a messa, l'avevaal suo rientro versandole addosso benzina e dandole fuoco. La donna erasoccorsa dai vicini che avevano sentito la coppia litigare fuori ed erano stati testimoni dell'aggressione in cui era rimasto ustionato anche Dickson.