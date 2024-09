Non deve restare in carcere Strage Paderno l’annuncio dell’avvocato del 17enne | Dove può andare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) C’è stato un interrogatorio di un’ora e mezza nei confronti di Riccardo, il presunto autore dellafamiliare diDugnano. Ilè accusato e ha confessato di aver ucciso padre, madre e fratello di 12 anni prima di essere arrestato. Ora è nelminorile Beccaria di Milano, ma da ore non si fa che parlare di un suo possibile trasferimento in comunità. Sono state comunque riportate le parole dette al gip per i minorenni da colui che ha compiuto ladi: “Ho compiuto questo gesto perché pensavo in quel momento che potesse essere la soluzione a un malessere che provavo da giorni, ma non ce l’avevo con la mia famiglia, non ci pensavo dal giorno prima, anzi pensavo anche ad altre soluzioni come andarmene di casa”. Leggi anche: “Cosa fa in”.