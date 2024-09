M5s Conte tira dritto e punta all' unità

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Non è passato inosservato, e non poteva essere così, del resto, a Campo Marzio il post di Beppe Grillo che ha lanciato il suo aut aut al presidente del M5s, Giuseppe. Certo, è stato letto, ma nessuna replica arriva dal quartier generale del Movimento, né tantomeno da. Tuttavia, una certa sorpresa per l'attacco del Garante, si apprende, c'è stata visto che Grillo sembra invocare una spaccatura mentre si è alla vigilia della chiusura della prima fase della Costituente, fortemente voluta dacome momento di coesione e di 'spinta dal basso' per rilanciare gli obiettivi M5s.