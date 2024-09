L’assassinio Moro nel libro di Dino Greco ‘Il bivio’ Anche se ora io vedo più un dietrofront

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il 30 agosto, a Maglie, in piazzetta Martiri di via Fani, sotto al monumento di Aldo, è stato presentato ilIl bivio di; con l’autore hanno parlato Gero Grassi, Dario Massimiliano Visconti e Alessandro Gaeta, tutti con notevoli esperienze dirette sul caso. Il rapimento, l’uccisione della scorta e, dopo lunga detenzione,di Aldosono stati ricostruiti minuziosamente e collocati nel contesto storico-politico dell’epoca. Ilè ponderoso e non sono ancora riuscito a leggerlo. Faccio quindi una figura alla Sangiuliano, parlando senza averlo letto. Però ne ho sentito il sunto fatto dall’autore e da chi delha parlato, avendolo letto.