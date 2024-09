Interno Verde 50 giardini aprono le porte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ferrara, 5 settembre 2024 – Saranno 50 iaperti per festeggiare la nona edizione dia Ferrara, che si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre. Il programma sarà ricco di sorprese, con decine di corti, cortili e orti urbani pronti ad accogliere per un weekend i curiosi, ferraresi e turisti, interessati ad esplorare l’anima più rigogliosa della città. Le iscrizioni online sono già disponibili al sito www..it . Per chi preferisce iscriversi di persona sarà attivo da venerdì 6 settembre l’infopoint presso la sede dell’associazione Ilturco, in via del Turco 39. Sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Nei giorni della manifestazione l’infopoint si sposterà al Parco Pareschi, con orario continuato dalle 9 alle 19. Alle persone iscritte verrà consegnata la mappa e il braccialetto che funziona da pass, valido per l’intero weekend.