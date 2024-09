Emanuela Orlandi l’audiocassetta e la presunta voce di Marco Fassoni Accetti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il mistero che avvolge la scomparsa dicontinua a scuotere l’opinione pubblica. Dopo più di quarant’anni il caso è ancora aperto e si brancola nel buio. Nuove rivelazioni sulla cosiddetta ‘cassetta delle sevizie’ se da un alto sembrano aiutare a scoprire un brandello almeno di verità, dall’altro fanno pensare all’ennesimo depistaggio. Le ipotesi sul suo destino, figlia di un dipendente del Vaticano, scomparve misteriosamente il 22 giugno 1983, a soli 15 anni, mentre tornava da una lezione di musica a Roma. Fino a oggi sulla sua sorte non si sa nulla di assolutamente certo: neppure se sia morta davvero. In 40 anni sono emerse le ipotesi più svariate su che cosa le sia accaduto. Dal rapimento a scopo di ricatto da parte di organizzazioni criminali al sequestro per poi chiedere uno scambio con l’attentatore Ali Agca in prigione per aver sparato al Papa.