D’Annunzio e il potere della parola | le sue invenzioni raccolte in un’enciclopedia online

(Di giovedì 5 settembre 2024) Brescia, 5 settembre 2024 – Dall’“automobile” a ‘tramezzino’, passando per i personaggi e le vicende storiche, l’opera di Gabrielediventa un’opera digitale. Sarà presentata il 6 settembre a Pescara l’Enciclopedia digitale dannunziana, istituita dal MinisteroCultura, da un’idea di Pietro Gibellini e sotto la supervisione del Vittoriale degli Italiani e del suo presidente Giordano Bruno Guerri. La presentazione in anteprima sarà a Pescara, città natale del Vate, nell’ambito del Festival a lui dedicato, ma una prima parte è già consultabile sul sito del Vittoriale. “L’Enciclopedia riguarderà ogni aspettovita inimitabile di– spiega Guerri – in cui sono riportati lemmi che non si aspetterebbe”. Per il Vate l’immagine era importante, ma laforse di più.