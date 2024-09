Bologna gli eventi di giovedì 5 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5- Non sapete cosa fare oggi a? Ecco allora una lista di suggerimenti su qualisono in programma sotto le Torri. Alle 19.30, al Cimitero Monumentale della Certosa c’è la visita guidata- La donna, l’artista, la saggia, la strega. Alle 20.30, nella Terrazza del Comunale si propone Jazz all’Opera con Piero Odorici Quartet. Sempre alle 20.30, per Fermento in Villa (Angeletti) arriva il progetto Hey!Himalaya. Alle 21, l’Arena Tivoli proietta La moglie del presidente. Sempre alle 21, al Dumbo si attende il Duo Bucolico in live concert. Ancora musica alle 21: gli Hobby Horse incantano il parco della Montagnola. Alle 21.30, all’Arena Puccini si guarda Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton.