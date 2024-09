Anna Mondino direttrice scientifica dell’Airc

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) La Fondazione Airc da domenica scorsa ha una. Il cda e il consiglio d’indirizzo dell’ex Associazione italiana per la ricerca sul cancro, principale fondazione privata per finanziare la ricerca indipendente in Italia, ha noninato all’unanimità, che subentra a Federico Caligaris Cappio dopo nove anni. Nata a Torino nel 1965, lo stesso anno in cui l’Airc fu fondata da un gruppo di ricercatori dell’Istituto nazionale dei tumori, e non è l’unico legame tra la fondazione e, laureata in Scienze biologiche, dottorato in Oncologia molecolare tra la Mole e la NewYork University, post-doc in Immunologia a Minneapolis: proprio vincendo un New Unit Start up Grantnel 1998 la scienziata è potuta tornare dagli Stati Uniti per lavorare in Italia.