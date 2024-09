Achille Lauro – One Night Show il concerto stasera su Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024)su Sky e in streaming su NOW– One-evento tenutosi al Teatro Arcimboldi di Milano Arriva giovedì 5 settembre su Sky e in streaming su NOW– One-evento tenutosi al Teatro Arcimboldi di Milano con l’accompagnamento dell’Orchestra della Magna Grecia. Una performance coinvolgente, grazie alla presenza dell’ensemble sinfonico, che si sviluppa con lo spiccato spirito artistico di, a pochi giorni dal suo debutto ufficiale al tavolo dei giudici di X Factor 2024, che avverrà giovedì 12 sempre su Sky e NOW.