Zielinski | Nuove sfide con Inter e Polonia San Siro? Non vedo l’ora

(Di mercoledì 4 settembre 2024)scalpita per esordire con la maglia dell’, ma anche per ricominciare il proprio percorso con ladopo il brutto Europeo in Germania. DOPPIO OBIETTIVO – Piotrè passato in estate dal Napoli all’a parametro zero. Il centrocampista polacco non ha giocato neanche un minuto ancora con la maglia nerazzurra, restando in panchina contro Lecce e Atalanta. Ora direttamente dalla, nel giorno in cui si lega ad Adidas, si è espresso sui prossimi obiettivi trae Nazionale. Le sue parole su ‘The Sport: «mi aspettano, sia nel club che nella nazionale. Nondi giocare a Sane di disputare la Nations League, dove affronteremo avversari impegnativi. Adidas? Sono felice di entrare in questo nuovo capitolo con un nuovo partner tecnico».