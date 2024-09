Vendute 500mila auto in meno dal post Covid l’equivalente di due fabbriche | i manager di Volkswagen spiegano i tagli tra i fischi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Laha perso vendite pari anel periodopandemico, “di circa due stabilimenti”. Da qui, l’ipotesi – per la prima volta nella storia – di chiudere altrettantein Germania, una di componentistica, che idel gruppo tedesco stanno valutando. La domanda dimobili in Europa non si è ripresa dal, con le consegne in tutto il settore in calo di circa due milioni di pezzi rispetto ai picchi precedenti, ha spiegato il direttore finanziario del gruppo, Arno Antlitz,ato dai dipendenti assieme agli altridurante l’assemblea con i lavoratori a Wolfsburg. “Dobbiamo aumentare la produttività e ridurre i costi”, ha aggiunto Antlitz alla vigilia di un duro confronto con i sindacati.