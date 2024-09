Scommesse colpaccio da 30mila euro | gol calci d’angolo e cartellini

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 4 settembre 2024), ilè di 30 mila: la tripla combo è clamorosa e viene chiusa oltre il 90esimo. Sì, la fortuna è stata tanta Un weekend ricco di emozioni per le. Un weekend importante, soprattutto per un utente della BetFair, in Inghilterra. Sì, succede spesso che, da quelle parti, riescano a centrare delle giocate clamorose. Ma mai prima d’ora, onestamente, ne avevamo vista una simile. Quasi 30 miladi vincitaC’è chi non riesce a centrare una singola, c’è chi invece gioca quattro partite, con tre combo, e compie l’impresa. Un segnale: quando uno deve vincere lo fa, per forza, anche oltre il 90‘. Sì, perché è successo tutto nei minuti di recupero della ripresa, o per meglio dire è successo quello che mancava per riuscire nelgrosso da oltre 25mila sterline. Che, al cambio, sono quasi 30 milacon solamente 25 sterline investite.