La ’dog beach’ costruita dieci anni fa è in stato di abbandono

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non c’è rimasto granché della ’Grottammare dogche una decina difa fu realizzata dall’Associazione ’43esimo Parallelo Italy’ e poi donata al Comune, ma nonostante tutto registra sempre una buona presenza di turisti che scelgono di venire in vacanza con il proprio cane. C’è rimasta un’insegna scolorita, una fontanella dell’acqua e due piante di tamerici, con una piccola parte di recinzione per delimitare l’area, la scultura del cane come ’segnalibro’ e una parte di siepe di pitosfori. Di più non si poteva fare per via delle limitazioni imposte dagli organi competenti, non quelli del Comune, ovviamente. Un luogo piuttosto arido, ma i turisti si portano gli ombrelloni, le piccole tende, qualche sdraio e passano ore in compagnia del cane, dove possono anche entrare in acqua in quello specchio di mare a sud della foce del Tesino.