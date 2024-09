iliad ho Mobile Very Mobile | 200 GB e tutto senza limiti quale scegliere?

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nel mondo delle offerte telefoniche, le opzioni sono tantissime, ma tre operatori spiccano per le loro offerte con 200 GB di traffico dati:, ho. In questo articolo, confronteremo le loro offerte più recenti per aiutarti aquella che meglio si adatta alle tue esigenze. Tariffe fibra di settembre a confronto: TIM, Vodafone, WindTre e Sky WiFi: offerta Flash 200 Costo Mensile: €9,99 Traffico Dati: 200 GB in 5G Minuti e SMS: Illimitati verso tutti i numeri nazionali Roaming in UE: 11 GB inclusi Altre Caratteristiche: Nessun vincolo e nessuna rimodulazione. Costo SIM e attivazione 9,99€. Accesso ai servizi aggiuntivi come segreteria telefonica e visualizzazione del numero chiamantecosti extra. L’offerta Flash 200 diè perfetta per chi cerca una soluzionesorprese, con un ampio bundle dati ecosti nascosti.